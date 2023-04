Bologna-Juventus, le sfide del passato: da Bettega a Benetti

In vista della gara tra Bologna e Juventus , il sito bianconero ha voluto ricordare alcune gare iconiche del passato. Ecco la nota: "Bologna-Juventus è una classica del calcio italiano. Ci sono tante foto che raccontano le sfide del passato, come questa di Roberto Bettega, il secondo marcatore del match, alle spalle di Omar Sivori. Una collezione di belle immagini, tutte rigorosamente in bianconero. Bologna-Juventus inaugura il campionato 1972-73. La Juve si presenta con lo scudetto sul petto e inizia bene il nuovo torneo che la porterà alla conquista di un altro tricolore. Il 2-0 è firmato da Causio e Anastasi.

Nel 1978-79 Bologna-Juventus termina «a reti bianche», come spesso si scriveva all'epoca in caso di 0-0. In questa foto c'è in azione Romeo Benetti: dove c'era da lottare lui si faceva trovare sempre pronto. Nel 1980-81 la Juve travolge il Bologna con un 5-1. Antonio Cabrini viene ritratto in occasione del tiro di sinistro che supera Boschin e firma il momentaneo 4-0. Gli altri gol sono opera di Bettega, Brady (doppietta) e Fanna".