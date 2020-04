Avv. Falasca: “Nuovi contagi alla ripresa? C’è il rischio di responsabilità penale per i club”

TORINO – Giampiero Falasca, avvocato esperto di diritto sportivo e del lavoro, ha spiegato ai microfoni di Ansa cosa rischiano i club alla ripresa del campionato in caso di nuovi giocatori contagiati: “Ripresa? In caso di nuovi contagi c’è il rischio di una responsabilità penale per i club. A rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale. Un caso del genere potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto CuraItalia. Nonostante ciò, non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele”.

