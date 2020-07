Amoruso: “La gara con la Roma è importante per arrivare bene alla sfida contro il Lione”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato della sfida tra Juve e Roma.

““Lo Scudetto è arrivato con qualche difficoltà in più, forse ci aspettavamo qualcosa di diverso sotto il profilo del gioco. È una Juventus che ha brillato a tratti, però nel dna di questa squadra c’è la capacità di vincere partite importanti anche in momenti difficili. Ora testa alla Champions League che sarà diversa dalle altre, ma tanto dipenderà da quella competizione. La sfida contro la Roma non credo sia scontata, c’è bisogno di certezze dopo il ko contro il Cagliari. Bisogna arrivare bene mentalmente alla Champions e quindi c’è bisogno di prestazioni importanti. Servirà dare spazio a chi ha giocato meno, anche se con questo Covid sono stati chiamati quasi tutti in causa. Servirà una partita importante per arrivare bene a giocarsela con il Lione”.