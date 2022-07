Rassegna Juve – Torres-Bremer, una poltrona per 2. Zaniolo con la fascia

La squadra lavora alla Continassa, in attesa di partire per gli Stati Uniti. Intanto il mercato entra nelle fasi calde: chi sarà il prossimo colpo?

Due nomi per un posto

Continua la ricerca del colpo in difesa per la Juventus. In attesa della definizione della cessione di De Ligt, i bianconeri stanno riflettendo sul nome giusto per sostituirlo.