Rassegna Juve – L’attesa è finita: stasera l’esordio con il Sassuolo

Sarà un Ferragosto speciale per il popolo bianconero: oggi infatti la Juventus torna in campo per cominciare la stagione 2022/23 di Serie A. Questa sera alle 20:45 l'avversario sarà il Sassuolo: un appuntamento da non sbagliare per iniziare bene un anno che deve essere di rilancio, dopo una stagione deludente.