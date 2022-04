Rassegna Juve – De Ligt va blindato, rinnovo Cuadrado in vista

Tutte le notizie dal mondo bianconero: dal futuro del centrale olandese che piace al Barcellona, al prossimo rinnovo dell'esterno colombiano.

Il difensore ex Ajax in questa stagione si è imposto definitivamente come leader difensivo, guidando la retroguardia anche durante le ormai lunghe assenze per infortunio di Chiellini e Bonucci. Anche a Cagliari è stato decisivo con il suo gol di testa che ha dato il pareggio nel finale di primo tempo.