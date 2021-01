Prandelli sulla vittoria con la Juve: “Verremo giudicati sempre su questa partita”

TORINO – Finalmente è iniziato un nuovo, carico di buone intenzioni e di nuove speranze. Il 2021, per la Juventus, inizierà nel segno del riscatto, per tentare di rientrare nella corsa allo Scudetto e per rimediare ad un andamento molto altalenante in questo avvio di stagione. Infatti, a grandi imprese, come quella di Barcellona, si sono aggiunte anche alcune tremende sconfitte, come quella rimediata nell’ultima partita del 2020. In quella sfida, i bianconeri sono stati battuti per 3-0 in casa contro la Fiorentina, una delle peggiori disfatte degli ultimi anni. Per questo motivo, gli uomini di Andrea Pirlo vogliono tornare a vincere da subito.

Di questa partita è tornato a parlare anche il tecnico della Viola ed ex ct della Nazionale Italiana, Cesare Prandelli. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club toscano, l'allenatore ha parlato prima dell'anno che è passato, soffermandosi poi sulla vittoria contro la Juve. Ecco le sue parole: "Parlare del 2020 è qualcosa di imbarazzante, perché in questo anno è successo di tutto. Spero veramente che potremo tornare ad essere padroni delle nostre vite, delle nostre città e dei rapporti interpersonali: molte volte, infatti, ci sembrano cose scontate gli abbracci o il parlare. Inoltre, mi auguro che potremo ritrovare i nostri tifosi allo stadio nel nuovo anno. Abbiamo bisogno di loro, perché sono il cuore e l'anima della Fiorentina, per questo li abbraccio. Per quanto riguarda la vittoria con la Juve, so benissimo che verremo giudicati sempre su questa partita. Ciò che abbiamo fatto prima non conta più: dobbiamo cercare convinzione e continuità. Dopo quel risultato siamo più sicuri e meno timorosi. Spero che sia un punto di partenza, perché se giochiamo così daremo delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi".