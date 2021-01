Pirlo esulta sui social, ma predica calma: “Rimaniamo concentrati”

TORINO – La Juventus mette a segno un’altra importantissima vittoria. Nella sfida di ieri sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha battuto gli emiliani per 3-1. Le reti di Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo hanno regalato ai bianconeri tre punti fondamentali: adesso, infatti, sono pienamente rilanciati nella corsa alla testa della classifica. Il Milan capolista dista solamente 7 punti, ma la Juve deve ancora recuperare la partita contro il Napoli, che, in caso di vittoria, permetterebbe di andare a -4.

Quella dei bianconeri è stata una prova di carattere e di forza, anche se qualcosa è ancora da rivedere. Infatti, i neroverdi sono rimasti in dieci dal 43′ per l’espulsione di Pedro Obiang, ma la Juve è apparsa in difficoltà per buona parte della ripresa. Il pareggio del Sassuolo dopo la rete di Danilo non si è fatto attendere molto e la Vecchia Signora ha rischiato in alcune occasioni, soffrendo la pressione in mezzo al campo. Alla fine, però, la qualità dei giocatori juventini ha avuto la meglio e, negli ultimi 10 minuti, sono arrivate le reti di Ramsey e CR7, che hanno regalato la vittoria e i tre punti.

Per questo, nella sua esultanza sui social, Andrea Pirlo ha voluto predicare calma. “Importante dare continuità… Rimaniamo concentrati!” ha scritto il tecnico bianconero sul proprio profilo Twitter. La sua squadra, infatti, sembrava aver abbassato un po’ la guardia dopo l’1-0, convinta di aver ormai messo il match in tasca. Nel calcio, però, non è mai finita fino al triplice fischio dell’arbitro, cosa che il mister della Juve sa molto bene. Alla fine la vittoria è arrivata comunque, ma l’attenzione non può mai calare: parola di Andrea Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<