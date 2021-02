Le prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- E’ il giorno di Juventus-Inter. Le due squadre, questa sera, scenderanno in campo all'”Allianz Stadium” per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Bianconeri forti del successo esterno ottenuto una settimana fa in quel di “San Siro” per 2-1, frutto della doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato dall’argentino Lautaro Martinez. Questo è l’argomento principale delle prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport oggi in edicola:

Tuttosport apre con il titolo “Juve-Inter Super Bowl d’Italia”. Il paragone è tra l’eterno Cristiano Ronaldo, che a 36 anni continua a stupire e ad andare a segno con continuità, e l’asso del football americano Tom Brady, fresco vincitore del suo settimo anello in carriera alla veneranda età di 43 anni. Cr7 guida l’attacco bianconero come al solito ed è pronto al confronto diretto con il rivale Romelu Lukaku, tornato a disposizione dopo il turno di squalifica scontato all’andata. Domani anche Atalanta-Napoli, altra semifinale che svelerà la seconda squadra che si qualificherà alla finalissima di Coppa Italia. Spazio poi a Milan e Torino. In casa rossonera Ibra punta forte sullo scudetto, prima di estendere ancora il proprio contratto. I granata, invece, elogiano il tecnico Nicola.

La Gazzetta apre con il titolo “La Coppa che scotta”: un anno fa Sarri, vincendo contro i nerazzurri, consolidò il primo posto in campionato prima del lockdown senza più mollarlo. Partita mai banale: Conte vuole rimontare il ko dell’andata e si affida al rientrante Lukaku, mentre Pirlo punterà ancora sull’esperienza di Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon. Grande risalto poi, anche qui, a Zlatan Ibrahimovic. “L’uomo zlataniano” punta con decisione a riportare il Milan in Champions League (con lo scudetto sull sfondo), prima di estendere il proprio contratto che lo porterà a giocare a 40 anni inoltrati.