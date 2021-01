Le prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- La diciottesima giornata di andata del campionato si è conclusa ieri sera con la vittoria del Milan a Cagliari. I rossoneri, grazie alla doppietta di Ibrahimovic, salito a 12 gol in campionato in sole 8 partite giocate, si riportano solitari al primo posto a quota 43, staccando di tre punti l’Inter vincitrice del “derby d’Italia” contro la Juve di domenica sera. Questi gli argomenti principali trattati sulle prime pagine di oggi della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport.

Grande risalto all’ennesimo successo della stagione rossonera sulla prima pagina della “Gazzetta dello Sport”. Ibrahimovic con una doppietta inguaia il Cagliari, sempre più in crisi. Ora, alla squadra di Pioli, basta un solo punto contro l’Atalanta per laurearsi campione d’inverno. Intanto è ufficiale l’arrivo dell’ex juventino Mario Mandzukic a rinforzare l’attacco. Il croato indosserà la maglia numero 9 e potrebbe esordire in Coppa Italia il 26 contro l’Inter. Ibra loda il suo arrivo: “Con lui saremo ancora più cattivi”. In alto spazio alla notizia dell’arrivo di Nicola sulla panchina del Torino al posto di Giampaolo e al futuro di Messi, tentato dal Psg per la prossima stagione. A lato le lodi del ct Mancini e di Gigi Riva a Barella, grande protagonista contro la Juve. Juve che domani dovrà vedersela con il Napoli in Supercoppa: Pirlo deve rimediare subito alla batosta subita in campionato.

Anche su Tuttosport c'è spazio per il grande momento di forma delle milanesi. Due squadre affamate come non mai di successi a differenza della Juve, ritenuta ormai stanca di successi. I bianconeri, contro il Napoli in Supercoppa, devono ritrovare quella fame che sembra sparita in questi ultimi tempi. Il Torino esonera Giampaolo e sceglie Nicola al suo posto, mentre la Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia con lo Spezia.