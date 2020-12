Le prime pagine del Corriere dello Sport e di QS

TORINO- Ormai terminati i giorni di riposo concessi per i festeggiamenti natalizi, le squadre di Serie A sono tornate al lavoro per preparare la quindicesima giornata di campionato, che partirà il prossimo 3 di Gennaio. Tutti a caccia del Milan capolista che, con i 34 punti conquistati fin qui, ha staccato tutte le rivali. L’Inter tallona la squadra di Pioli, con la Roma poco dietro. In ritardo Napoli e Juve, che non hanno altre occasioni per sbagliare. Ma vediamo, intanto, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si apre con la partecipazione di Zlatana Ibrahimovic al prossimo “Festival di Sanremo”. Il centravanti del Milan, come annunciato da Amadeus, sarà presente dal 2 al 6 Marzo, senza saltare alcuna partita in programma con i rossoneri. In casa Inter, intanto, ieri è andato in scena un summit tra Conte e la dirigenza per discutere del mercato. Via Nainggolan, tornato in prestito al Cagliari, i nerazzurri faranno una sessione acquisti low cost, sneza però scartare eventuali occasioni come quella di mettere sotto contratto il Papu Gomez in uscita dall’Atalanta. La Juve, intanto, lavora all’arrivo di Pavoletti come vice-Morata. In cambio, al Cagliari, potrebbe essere girato il cartellino del giovane terzino Bryan Reynolds, in arrivo dall’FC Dallas. Calcio estero: crisi nera per il Barcellona, che non va oltre il pari al Camp Nou con l’Eibar.

Anche sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo si parla delle milanesi. Intervista esclusiva all’ex difensore rossonero Fulvio Collovati, che paragona il Milan di Pioli a quello dello scudetto 1978/79. L’Inter, intanto, cede Nainggolan in prestito al Cagliari, mentre l’Atletico Madrid spinge per l’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli. Balotelli riceve poi la prima convocazione ufficiale con il Monza. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<