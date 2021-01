Le prime pagine del Corriere dello Sport e del Qs

TORINO- La Serie A è in attesa della diciassettesima giornata, che andrà in scena nel corso del prossimo fine settimana. Tutti a caccia del Milan capolista che, dopo il ko casalingo per 3-1 contro la Juventus, va in cerca di una nuova vittoria per mantenere la vetta della classifica. Dietro, oltre ai bianconeri quarti a -7, Inter, Roma e Napoli sperano in un passo falso degli uomini di Pioli per mantenere viva la corsa che porta al tanto agognato scudetto.

Il Corriere dello Sport in edicola quest’oggi concentra le sue attenzioni sull’uomo del momento: Federico Chiesa. Il numero 22 della Juventus, mettendo a segno una doppietta, è risultato fondamentale per il successo della banda Pirlo sul Milan mercoledì sera. Una vera e propria incoronazione arriva dal ct della Nazionale Roberto Mancini, che lo descrive come un attaccante completo, addirittura già più forte di quanto non fosse suo padre Enrico. Il salto di qualità, per l’ex Fiorentina, è romai dietro l’angolo e un posto per Euro2021 appare sempre più probabile. Spazio poi alla situazione in casa Inter. Il fondo inglese BC Partners, infatti, sarebbe pronto a rilevare la società con un’offerta da poco meno di 500 milioni di euro, anche se resta viva l’ipotesi di una proprietà qatariota dopo il primo no di Zhang. Studio sul valore delle rose di Serie A, mentre Gattuso striglia il suo Napoli dopo il brutto ko interno con lo Spezia.

Anche sul Quotidiano Sportivo il talentuoso numero 22 juventino si prende la prima pagina nel solito confronto con papà Enrico. Capitolo milanesi: l’Inter può passare in mani britanniche, mentre il Milan fa la conta degli indisponibili verso la gara con il Torino. Il CONI, intanto, spiega il perchè dell’accolto ricorso del Napoli. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune importanti notizie di mercato in casa bianconera: >>>> Novità pesanti da Sky Sport, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Frenata improvvisa!” <<<<