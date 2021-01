Le prime pagine de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- Conclusasi la sedicesima giornata di Serie A, e in attesa della diassettesima che andrà in scena questo fine settimana, la classifica vede ancora al comando il Milan, nonostante il ko casalingo contro la Juve, portatasi ora al quarto posto a -7 punti dalla vetta. Nel mezzo, ci sono Inter e Roma,, senza dimenticare il Napoli, ancora in corsa per il tanto agognato scudetto.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi ci si concentra proprio sulla corsa al tricolore. Un campionato mai così avvincente secondo la “rosea”, che vede tra i suoi protagonisti grandi bomber come Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Spazio poi al mercato, vista la riapertura della finestra dei trasferimenti fino al termine di questo mese. La Juve deve rinunciare al ritorno all’ombra della Mole di Fabio Quagliarella, che con un post su Instagram ha giurato eterna fedeltà alla Sampdoria. Bianconeri che continuano la caccia ad una punta, così come l’Inter, in cerca di un vice-Lukaku. Tra gli obiettivi c’è Arkadiusz Milik, in rotta con il Napoli e in cerca di una nuova sistemazione già nelle prossime settimane. Intanto, Pioli deve fare i conti con l’indisponibilità di Calhanoglu verso la gara con il Torino, mentre la Roma sogna grandi traguardi trascinata da Mkhitaryan.

Sulla prima pagina di Tuttosport ci si concentra sul mercato in casa Juve. Bianconeri sempre a caccia un quarto attaccante che possa fare le veci di Morata, dopo il rifiuto di Quagliarella. Spunta l'uzbeko Shomurodov del Genoa, autore fin qui di due gol e un assist in campionato. Anche il Milan, in cerca di un centravanti, punta su Andrea Belotti, grande obiettivo per il prossimo giugno. Il Collegio di Garanzia del CONI spiega le ragioni del ricorso presentato dal Napoli, mentre anche la Fiorentina si iscrive alla corsa per il "Papu" Gomez.