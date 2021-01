La prima pagina della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- Terminati gli impegni di Coppa Italia che hanno viste coinvolte alcune formazioni di Serie A, il campionato è pronto a tornare in scena già stasera con il derby della capitale tra la Lazio di Inzaghi e la Roma di Fonseca. Altro match attesissimo, però, è sicuramente quello che si giocherà domenica sera a San Siro tra Inter e Juventus, sfida dal sapore di scudetto. Proprio il “derby d’Italia” è argomento centrale della prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport:

Intervista in esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che analizza così la sfida, parlando poi di lotta scudetto: “Pirlo ha la rosa migliore ma non può perdere altri punti: per lui è decisiva. Conte ha qualità da titolo. Attenti al Diavolo di Pioli: ricorda la mia Italia”. Parlando poi sempre di Inter, il presidente Zhang è in cerca di partner: in corsa non solo i britannici della BC, ma anche altri due fondi. Capitolo mercato: il Milan mette a segno l’acquisto di Meité dal Torino e, in ottica scudetto, punta ora a mettere sotto contratto Mario Mandzukic. L’ex juventino è al momento svincolato e rappresenterebbe un’alternativa di livello ai titolari d’attacco. Analisi sul derby della capitale: 11 Nazionali in campo e un solo romano in campo (Lorenzo Pellegrini).

Anche su Tuttosport, in prima pagina, l'argomento centrale è la sfida tra Inter e Juventus. Lippi la considera un "derby tra i suoi figli" Conte e Pirlo: "Conte ha un'applicazione maniacale al lavoro. Pirlo è un perfezionista con una visione di gioco superiore alla media. Ma chi mi somiglia di più è Gattuso". In alto spazio al ricordo della vedova di Paolo Rossi, mentre l'Atalanta si conferma rullo compressore con il 3-1 al Cagliari in Coppa Italia.