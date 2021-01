La prima pagina de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sabato 2 gennaio è dedicata all’intervista esclusiva fatta dalla rosea a Papa Francesco, del quale in edicola insieme al giornale si troverà il libro con l’intervista integrale: “Prima intervista a Francesco sui valori e sui campioni, come un’enciclica laica: “Maradona poeta in campo, Bartali è stato un esempio. La vittoria può rendere arroganti, e il doping annulla la dignità.””

Insieme a La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi anche Tuttosport. Il giornale di Torino dedica la sua prima pagina alla Juventus nella parte centrale: “2021. Cowboys Juve. Dopo l’operazione Rovella è Bryan Reynolds, 19 anni, texano come McKennie, il nuovo obiettivo bianconero. Berhalter, ct USA: “Vi racconto i segreti del terzino di Dallas, sarebbe perfetto per la Serie A.””

In alto spazio al mercato, con l’asse tra il Torino e il Milan che stanno trattando tre giocatori: “Mercato Toro-Milan: Nkoulou, Meitè e Krunic. Il difensore e il centrocampista granata nel mirino dei rossoneri che potrebbero cedere il bosniaco al club di Cairo. Ipotesi Kouame: 6 mesi in prestito dalla Fiorentina”. Di spalla si parla dell’Inter e del mercato, con i nerazzurri che sarebbero piombati sull’attaccante del Napoli Milik, seguito dalla Juventus in estate, che i nerazzurri vorrebbero portare a Milano in estate: “Mossa Inter. Milik? Sì, ma a giugno. Marotta sfida Paratici per Arek, fra 6 mesi libero a costo 0.”

Sotto si parla del vertice del CIO, in programma tra 25 giorni, per definire il futuro delle Olimpiadi, in programma questa estate dopo il rinvio dallo scorso anno: “Sveglia Conte, l’Italia rischia le Olimpiadi.”

Sotto spazio ai motori, con Mir che lancia la sfida e assicura “Voglio battere Marquez”, e alla prima medaglia azzurra dell’anno conquistata da Pellegrino nella sprint di fondo.

