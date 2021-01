TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi focalizza l’attenzione del taglio alto sulla Juventus e sul Napoli, con la carica di Cristiano Ronaldo per i bianconeri, che ha postato via social il suo messaggio per il nuovo anno, e con la questione che riguarda l’attaccante Osimhen per il Napoli, positivo al Coronavirus e lontano dal rientro.

“Osimehn stop, Covid e veleni. Napoli, l’attaccante è positivo. Dopo l’infortunio alla spalla, il centravanti viene fermato dal virus. E fa discutere la sua presenza senza mascherina a un affollato party in Nigeria”. Questo il titolo sul giocatore, che con tutta probabilità salterà anche la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

“Juve, Ronaldo pronto a ripartire. CR7, che carica: “Anno di svolta”. Un Capodanno in famiglia per Cristiano: “Dopo il 2020 è tempo di riprendersi”, contro l’Udinese farà coppia con Morata” per iniziare da dove entrambi avevano finito.

A centro pagina il giornale dedica il suo titolo principale all’Inter e al futuro societario dei nerazzurri: “Zhang può lasciare. Nuove voci sull’Inter in ambienti finanziari; non solo la ricerca di altri soci. Mandato a Rothschild per la vendita: è uno degli scenari post-pandemia. Il blocco degli acquisti sul mercato di gennaio rientra nella linea di austerity dedica dalla proprietà cinese”.

Sotto un dato sulla Serie A senza pubblico: “Spazzato via il fattore campo. Senza pubblico si vince più fuori. Conquistati 192 punti in trasferta e solo 183 in casa: mai successo in oltre 90 anni”, una statistica che fa capire ancora di più quanto sia importante la presenza del pubblico sugli spalti, e quanto l’atmosfera all’interno di uno stadio durante una partita sia uno dei fattori che maggiormente influenzano i giocatori e il loro rendimento.

