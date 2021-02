La parima pagina della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- La finestra di calciomercato invernale si è chiusa ieri. Diversi i colpi effettuati dai club di Serie A, anche se le grandi squadre hanno pensato maggiormente alle cessione come la Juventus, che in un solo colpo ha piazzato Khedira all’Hertha Berlino (titolo definitivo), Rugani al Cagliari (prestito secco) e Mandragora al Torino (prestito con diritto di riscatto). I bianconeri devono ora pensare al campo. Questa sera, a “San Siro”, andrà infatti in scena il “derby d’Italia” contro l’Inter, una classica del nostro calcio valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida, quella tra Pirlo e Conte, che occupa le prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport oggi in edicola:

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Hakimi e Lukaku, squalificati dopo le ammonizioni rimediate nel quarto di finale contro il Milan, andando a caccia del secondo successo consecutivo contro la sua ex squadra. Il mister bianconero, invece, va in cerca del riscatto. Con un Cuadrado in più e un Cristiano Ronaldo in cerca di un gol mancato troppe volte nell’ultimo mese, la Juve è carica per la sfida. Parlando di mercato, il Parma ha riportato in Italia Graziano Pellè, mentre il Milan si prende un otto in pagelle per gli arrivi di Mandzukic, Tomori e Meitè, rinforzi per puntare allo scudetto. Capitolo allenatori: Fonseca e Gattuso, per diversi motivi, sono in bilico. Roma e Napoli valutano il da farsi.

Si parla di Inter-Juve anche su Tuttosport: Pirlo indica la gara di campionato come il punto di svolta della stagione dei bianconeri. Il Torino punta forte sul nuovo arrivo Mandragora, mentre la procura della FIGC indaga sullo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic.