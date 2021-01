Juve-Udinese, i convocati di Pirlo: tre ritorni e un’esclusione eccellente

TORINO- La sosta natalizia è giunta al termine e la Serie A è pronta a tornare in campo. Si parte alle 12.30 con Inter-Crotone, mentre a chiudere la quindicesima giornata di campionato ci sarà l’incontro tra Juventus ed Udinese dell’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo, al momento sesta con una partita in meno a 24 punti, 10 in meno del Milan capolista, ha assoluto bisogno di una vittoria per rientrare con convinzione nel discorso scudetto, che giornata dopo giornata si sta facendo sempre più complicato. Come dichiarato dallo stesso tecnico nella giornata di ieri, la squadra ha voglia di riscattare il pesante 3-0 casalingo subito dalla Fiorentina lo scorso 22 Dicembre, che ha consentito ai viola di raggiungere il primo successo della seconda gestione di Cesare Prandelli. In questi minuti, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la partita delle 20.45, con una grande ed inattesa sorpresa.

Come annunciato ieri dal tecnico nella sua intervista a JTV, tornano a disposizione Arthur, Demiral e Chiellini, che hanno ormai superato i rispettivi problemi fisici che li avevano colpiti in queste ultime settimane. Per questi tre ritorni, però, c’è un’esclusione eccellente: quella di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, che sarebbe partito certamente dal primo minuto, ha infatti accusato un risentimento muscolare e non sarà quindi a disposizione. Fuori anche Rabiot che, come annunciato ieri, sconterà un turno di squalifica contro i friulani, con la Juve che, schierandolo, avrebbe corso il rischio di incorrere in sanzioni. Qui di seguito riportiamo la lista completa dei calciatori a disposizione della Vecchia Signora:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski;

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<