Ex Juventus, per Allegri spunta una nuova destinazione

TORINO- E’ passato più di un anno dall’ormai lontano Maggio 2019, mese in cui si consumò il divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri dopo cinque anni e altrettanti scudetti. Il tecnico livornese, il cui contratto con i bianconeri è ufficialmente scaduto solo a Giugno di quest’anno, è fermo da quel periodo, ma è pronto ad iniziare una nuova avventura. Per lui, in questi mesi, si era parlato tanto di un possibile approdo al Manchester United, dove la panchina di Solskjaer non è così al sicuro, ma al momento la Premier League non sarebbe così vicina. C’è stata poi l’ipotesi Psg, che lo scorso 24 Dicembre ha annunciato il divorzio dal tecnico Tuchel, il cui rapporto con la società non è mai stato idilliaco. Anche qui, però, un nulla di fatto, con i campioni di Francia che hanno preferito puntare su Pochettino, in quanto, secondo la stampa transalpina, le richieste di ingaggio di Allegri erano considerate troppo alte (si parla di 12 milioni di euro a stagione).

Quale potrebbe essere il futuro dell’ex tecnico di Juve e Milan a questo punto? Le ultime indiscrezioni lo vorrebbero vicino allo sbarco in Spagna, dove c’è un top club che probabilmente cambierà guida tecnica al termine di questa stagione: il Real Madrid. Secondo quanto riferito dai principali quotidiani iberici, il presidente Florentino Perez sarebbe tutt’altro che soddisfatto dei risultati raggiunti dalla squadra fin qui e, a farne le spese, potrebbe essere proprio l’ex pallone d’oro. Allegri sarebbe il primo nome sulla lista al quale affidare un gruppo in cerca di riscatto, che si trova al momento al secondo posto in classifica dietro i cugini dell’Atletico e che ha faticato a passare il girone di Champions League. I contatti tra le parti sarebbero già partiti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<