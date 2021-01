Cuadrado sulla stagione della Juve: “Vogliamo vincere lo Scudetto, ma è difficile”

TORINO – Inizia un nuovo anche per il mondo del calcio, con la Juventus che tenterà di inserirsi di nuovo nella corsa allo Scudetto. I bianconeri, attualmente, si trovano addirittura 10 punti sotto il Milan capolista, a causa di un andamento piuttosto altalenante in questo avvio di stagione. Infatti, la squadra allenata da Andrea Pirlo è stata capace di imprese fantastiche, come la mirabolante vittoria per 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona, ma anche di tremende sconfitte, come quella nell’ultima partita del 2020. Il 22 dicembre, la Juve è stata battuta per 3-0 dalla Fiorentina in casa, subendo una delle peggiori disfatte degli ultimi anni. Pertanto, in questo 2021, la Vecchia Signora è fortemente intenzionata ad invertire tendenza e a rimettersi in carreggiata per tornare tra le favorite al titolo

Il tecnico bianconero dovrà ripartire da alcune certezze nella sua squadra. Tra tutti, ovviamente, bisognerà fare affidamento in particolar modo su Cristiano Ronaldo, eletto pochi giorni fa dai Globe Soccer Awards come “Calciatore del secolo“. Inoltre, la squadra potrà contare di nuovo su Giorgio Chiellini, il capitano e uno dei più esperti della squadra, che sembra aver recuperato dall’infortunio. Infine, un altro giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per la Juve è Juan Cuadrado.

L'esterno colombiano, poi, crede fermamente nella forza della sua Juventus e che i bianconeri potranno tornare a lottare al vertice. Intervistato dal quotidiano del suo paese El Tiempo, che lo ha eletto Calciatore colombiano dell'anno, Cuadrado ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla stagione in corso. Ecco le sue parole: "Il nostro obiettivo è sempre vincere. Per questo, lavoriamo per la difesa del titolo e vogliamo vincere lo Scudetto, anche se sarà difficile. Tutti i club in questa stagione si sono attrezzati bene e sono determinati a vincere lo il campionato, specialmente dopo tanti anni in cui vince la Juve. Sarà un campionato molto combattuto, ma noi ce la metteremo tutta per aggiungere un altro titolo alla bacheca del club".