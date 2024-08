Verona-Juve, le pagelle di Di Livio: “Locatelli sei tu? Ora sembra un altro”

Andiamo alla scoperta delle pagelle della Juve di Angelo "Soldatino" Di Livio per la partita contro il Verona

Alla fine della partita tra Verona e Juventus, tornano le pagelle originali firmate da Angelo Di Livio.

Di Gregorio: È sceso davvero in campo? Se le telecamere non l’avessero ripreso qualcuno avrebbe potuto dire di no.

VOTO: 6

Savona: Dopo l’esordio in Serie A contro il Como, Thiago Motta lo schiera titolare dal primo minuto e il difensore italiano non se la fa ripetere due volte. Ottimo il lavoro difensivo, altrettanto quello offensivo. Prima la rete annullata per fuorigioco, poi quella regolare del 2-0. Prezioso.

VOTO: 7

Gatti: prestazione solida quella del centrale italiano, che anche contro il Verona è sceso in campo con la fascia da capitano. Personalità da vendere per la nuova Juve di Thiago Motta.

VOTO: 6,5

Bremer: Monumentale. Il difensore brasiliano ha bloccato completamente l’attacco avversario, decisivo in ben più di qualche occasione.

VOTO: 7,5

Cabal: Prezioso a dir poco. Il terzino colombiano è stato fondamentale in fase difensiva ma ha dimostrato di saper anche rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Tante buone cose, quasi nessun errore.

VOTO: 7

Fagioli: L’incubo della passata stagione è ormai alle spalle. Il centrocampista italiano smista tanti palloni e aiuta la manovra in fase di palleggio. Peccato che non sia riuscito a lasciare il suo timbro sul tabellino.

VOTO: 6

Locatelli: Il cambio in panchina gli ha fatto bene, molto bene. Ora sembra quasi un altro giocatore. Interventi difensivi, precisione nei passaggi e anche un grande tiro da fuori. Centrocampista totale, cuore della manovra bianconera.

VOTO: 7

Cambiaso: Non è un esterno d’attacco e si limita alla sua parte. Meglio a tutta fascia o come terzino, ma pur sempre utile alla causa. Sufficiente.

VOTO: 6

Yildiz: Due partite, due assist. Qualità a non finire. Con la 10 sulla schiena il fantasista turco è stato tra i migliori in campo, sempre pericoloso nell’area di rigore avversaria. Da sottolineare però anche l’aiuto in fase difensiva, spesso prezioso.

VOTO: 7

Mbangula: Thiago Motta lo schiera ancora titolare, lui risponde con un altro assist e con l’inserimento che ha portato al rigore del 3-0. Cosa chiedere di più? Talento.

VOTO: 7,5

Vlahovic: contro il Como la sfortuna l’aveva fatto fermare al palo. Oggi il serbo si è ripreso quello che era suo. Due reti e tante sportellate con la difesa avversaria. Il bomber è lui.

VOTO: 7

Thiago Motta: Erano ormai che i tifosi della Juventus non erano abituati a vedere la Vecchia Signora continuare ad attaccare anche sul 2-0. L’effetto del nuovo allenatore comincia a farsi vedere: gioco offensivo, controllo del possesso palla e tantissime idee. Partita in controllo dal primo all’ultimo minuto.

VOTO: 7

Kalulu: sv. Danilo: sv. Rouhi sv. Douglas Luiz: sv