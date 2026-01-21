PAGELLE Juventus-Benfica: MAMMAMIAAA!!

DI GREGORIO 6
Con il pallone tra i piedi trasmette grande tranquillità. Graziato sul rigore: Pavlidis scivola al momento del tiro e calcia fuori.
KALULU 6
Partita ordinata, senza errori evidenti. In avanti però osa poco: poteva spingere di più, resta fin troppo prudente.
BREMER 6,5
Nel duello diretto è un muro: quando lo puntano non passa nessuno. Fa il “semplice” con ferocia e personalità. Punto di riferimento dietro.
KELLY 7
Tra le migliori uscite in bianconero. Determinante sull’azione del possibile gol: dopo la respinta corta di Di Gregorio, anticipa Pavlidis sul tap-in e salva tutto. Combattente.
CAMBIASO 6
Non sempre pulito nelle scelte, a tratti macchinoso. Corre tanto ma non riesce a trasformare lo sforzo in cose concrete. Discontinuo (25’ st Cabal 6: entra e dà una mano).
THURAM 7
Quando strappa palla al piede fa paura, anche se deve crescere nell’ultima giocata. Si riprende tutto con il gol che apre la gara: pesantissimo.
LOCATELLI 6
Mostra coraggio soprattutto nei cambi campo, provando spesso la sventagliata. Però rischia grosso perdendo un pallone sanguinoso vicino all’area (41’ st Koopmeiners sv).
MCKENNIE 7
Avvio con un paio di appoggi semplici buttati via e pochi inserimenti davvero incisivi. Nella ripresa cambia posizione e sale di colpi: firma il 2-0 e va vicino anche al bis. Sempre dentro la partita.
MIRETTI 5
Giornata complicata: tanta frenesia e poca lucidità, la giocata giusta non arriva mai. Ha anche una chance enorme di testa e non trova lo specchio. Opaco (1’ st Conceicao 7: spacca la partita, porta energia e cambia ritmo a tutti).
YILDIZ 6,5
Nel primo tempo è il più brillante: parte forte e sfiora il gol un paio di volte. Nella ripresa si spegne un po’ (36’ st Kostic sv).
DAVID 5
Sempre in anticipo su di lui, e quando gli capita l’occasione buona la spreca con un colpo di testa davvero brutto. Passo indietro netto, quasi mai coinvolto (25’ st Openda 5,5: entra ma lascia poche tracce).
ALL. SPALLETTI 6,5
Dopo lo scivolone col Cagliari serviva una risposta. Primo tempo da dimenticare, poi la squadra cambia faccia, cresce e porta a casa tre punti pesanti.