PAGELLE Juventus-Benfica: MAMMAMIAAA!!

Le pagelle al termine della partita

DI GREGORIO 6

Con il pallone tra i piedi trasmette grande tranquillità. Graziato sul rigore: Pavlidis scivola al momento del tiro e calcia fuori.

KALULU 6

Partita ordinata, senza errori evidenti. In avanti però osa poco: poteva spingere di più, resta fin troppo prudente.

BREMER 6,5

Nel duello diretto è un muro: quando lo puntano non passa nessuno. Fa il “semplice” con ferocia e personalità. Punto di riferimento dietro.

KELLY 7

Tra le migliori uscite in bianconero. Determinante sull’azione del possibile gol: dopo la respinta corta di Di Gregorio, anticipa Pavlidis sul tap-in e salva tutto. Combattente.

CAMBIASO 6

Non sempre pulito nelle scelte, a tratti macchinoso. Corre tanto ma non riesce a trasformare lo sforzo in cose concrete. Discontinuo (25’ st Cabal 6: entra e dà una mano).

THURAM 7

Quando strappa palla al piede fa paura, anche se deve crescere nell’ultima giocata. Si riprende tutto con il gol che apre la gara: pesantissimo.

LOCATELLI 6

Mostra coraggio soprattutto nei cambi campo, provando spesso la sventagliata. Però rischia grosso perdendo un pallone sanguinoso vicino all’area (41’ st Koopmeiners sv).

MCKENNIE 7

Avvio con un paio di appoggi semplici buttati via e pochi inserimenti davvero incisivi. Nella ripresa cambia posizione e sale di colpi: firma il 2-0 e va vicino anche al bis. Sempre dentro la partita.

MIRETTI 5

Giornata complicata: tanta frenesia e poca lucidità, la giocata giusta non arriva mai. Ha anche una chance enorme di testa e non trova lo specchio. Opaco (1’ st Conceicao 7: spacca la partita, porta energia e cambia ritmo a tutti).

YILDIZ 6,5

Nel primo tempo è il più brillante: parte forte e sfiora il gol un paio di volte. Nella ripresa si spegne un po’ (36’ st Kostic sv).

DAVID 5

Sempre in anticipo su di lui, e quando gli capita l’occasione buona la spreca con un colpo di testa davvero brutto. Passo indietro netto, quasi mai coinvolto (25’ st Openda 5,5: entra ma lascia poche tracce).

ALL. SPALLETTI 6,5

Dopo lo scivolone col Cagliari serviva una risposta. Primo tempo da dimenticare, poi la squadra cambia faccia, cresce e porta a casa tre punti pesanti.