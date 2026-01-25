Juventus-Napoli, le PAGELLE: é una goduria senza fine

Di Gregorio 6,5 – Si fa trovare sempre pronto e disinnesca le trame offensive del Napoli con interventi puntuali. Quando chiamato in causa, risponde presente senza sbavature.

Kalulu 6,5 – In difesa non concede nulla, in avanti prova a dare fastidio anche se dalla sua fascia ci si aspetterebbe qualche cross più preciso.

Bremer 7 – Una muraglia. Anticipi a ripetizione e chiusure decisive nei pressi dell’area. Se il Napoli fatica a ripartire, il merito è in gran parte suo.

Kelly 7 – Sempre sul pezzo: in anticipo, palla al piede, nell’uno contro uno. Qualunque situazione gli capiti, la risolve con pulizia e personalità.

Cambiaso 5 – Serata complicata, piena di errori inspiegabili: controlli sbagliati, passaggi regalati, scelte fuori tempo. Continua a cercare una svolta che ancora non arriva.

Dal 60’ Cabal 6 – Ordinato dietro, meno incisivo quando c’è da spingere.

Locatelli 7 – Il momento clou è l’assist per David, disegnato con un mezzo esterno da contorsionista. Ma la sua partita è un concentrato di lavoro utile, equilibrio e qualità al servizio della squadra.

Dall’87’ Koopmeiners sv

Thuram 7 – Accelerazioni continue e imprendibili. Davanti agli occhi di papà Lilian e del fratello Marcus sfodera una prova di livello, vicina alle migliori versioni di sé. Va vicino al gol dell’anno: gli manca solo il premio finale.

Conceicao 5,5 – Ha l’occasione per segnare e la spreca, tanto che anche Spalletti glielo rimprovera. Troppo impreciso e poco lucido negli ultimi metri, nonostante l’impegno.

Dal 60’ Kostic 7 – Avvio incerto, poi firma la giocata che chiude i conti con un sinistro chirurgico.

McKennie 7 – Ovunque, davvero ovunque. Spalletti gli affida il ruolo di equilibratore totale e lui lo interpreta alla perfezione, mandando in confusione il Napoli. Cala nella ripresa, ma aveva già dato tutto.

Yildiz 7 – A intermittenza, tra luci e ombre. Qualche palla persa di troppo, ma poi inventa la perla che vale il 2-0. Nei momenti che contano, si fa trovare pronto.

Dall’87’ Gatti sv

David 7,5 – Il movimento sul gol dell’1-0 è da centravanti vero, ma dentro c’è soprattutto fame e voglia di riscatto. Segna, gioca bene e lancia un messaggio chiaro al mercato: la punta ce l’avete già. Esce tra gli applausi.

Dal 75’ Miretti 6,5 – Entra e confeziona subito l’assist perfetto per Yildiz. Impatto immediato.

All. Spalletti 7,5 – All’andata si era assunto le colpe, stavolta raccoglie tutti i meriti. Scelte giuste, cambi azzeccati, squadra preparata nel modo ideale: serata praticamente perfetta.