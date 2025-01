Juve-Milan, le pagelle di Di Livio: “Bene Thuram, delude Koop”

La Juventus, nell'anticipo della ventunesima giornata, ha vinto con il Milan. Bene Thuam, male Koopmeiners.

Di Gregorio: Bene con i piedi, ma non è una novità. Risponde presente su Leao nel primo tempo. Voto: 6,5

Cambiaso: Forse un po’ distratto dalle voci di mercato, sembra spaesato. Non riesce infatti ad incidere quasi mai. Voto: 5,5

Gatti: Salva nel primo tempo su Theo, e non si lascia mai impensierire da Abraham. Voto: 6,5

Kalulu: Sente moltissimo la sfida, e si propone più volte. Voto: 6

McKennie: Si fa vedere spesso sulla corsia, creando pericoli ripetutamente. Voto: 6

Thuram: Oramai perno imprescindibile in questa Juventus. Recupera, strappa, e imbuca con continuità. Voto: 7. Dal 83′ Fagioli: s.v.

Locatelli: La calma fatta a persona. Gestisce il pallone con tranquillità e guida i suoi compagni. Totalmente ritrovato. Voto: 6,5

Mbangula: Scherza ripetutamente Emerson, puntandolo più e più volte. Nella ripresa è bravo e fortunato sul vantaggio. Voto: 7. Dal 90′ Adzic: s.v.

Koopmeiners: Ancora non riesce a trovare bene la condizione e la forma giusta. Spreca un paio di occasioni interessanti. Voto: 5,5. Dal 72′ Douglas Luiz: s.v.

Yildiz: Il tocco per Nico nel primo tempo è poesia pura, a testimonianza di un momento d’oro. Ha anche una buona opportunità davanti a Maignan, ma spreca. Voto: 6. Dal 46′ Weah: Pronti-via e spara subito su Maignan. Poco dopo sigla il raddoppio. Voto: 7

Nico: In un ruolo non suo prova a fare il possibile, ma spreca un contropiede, facendosi rimontare. Suo l’assist per Mbangula. Voto: 6. Dal 83′ Vlahovic: s.v.

Thiago Motta: Nel primo tempo la Juve soffre, ma gioca bene, creando anche diverse occasioni da gol. Nella ripresa i bianconeri partono fortissimo e non si accontentano, trovando due gol in pochissimi minuti, trovando una vittoria fondamentale per il quarto posto in classifica. Voto: 7