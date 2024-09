Genoa-Juve, le pagelle di Di Livio: Vlahovic killer, Conceicao fulgido

Tutti i voti dei giocatori della Juve nella partita di Serie A contro il Genoa: le pagelle dell'ex bianconero Angelo "Soldatino" Di Livio

Le pagelle della Juventus del match della sesta giornata di Serie A contro il Genoa.

PERIN: Praticamente mai chiamato in causa per quasi 90′ minuti, si fa trovare reattivo sulla conclusione di Pinamonti, comunque centrale. VOTO 6

DANILO: Torna titolare occupando una posizione differente rispetto a quella da centrale impiegata per anni nella Juve. C’è un po’ di ruggine in alcuni disimpegni ed è poco coinvolto nella costruzione. Con l’uscita di Kalulu torna a centrale. Nel finale lascia troppo spazio a Pinamonti per l’unico squillo genoano della partita. VOTO 5,5

SAVONA: Nella sua zona di campo si fa coinvolgere dall’esuberanza di Conceicao, entrato con lui nella ripresa. Mette un buon cross per la testa di Vlahovic che non inquadra. VOTO 6

KALULU: Partita solida con poco lavoro duro da compiere viste le grosse difficoltà offensive avversarie. Rispetto al compagno di reparto si mette in mostra per qualche tentativo in più in fase di prima costruzione. VOTO 6

BREMER: Annulla il duo Vitinha-Pinamonti. Troppo facile per uno abituato ad altro. VOTO 6

ROUHI: L’impatto con il match non è dei migliori e comprende tanti errori spesso elementari. Cresce con il passare dei minuti, risultato però istintivo e slegato dal gioco con i compagni. VOTO 5,5

CAMBIASO: Entra nella ripresa occupandosi prevalentemente al contenimento delle sgroppate di Zanoli sulla fascia destra. VOTO 6

FAGIOLI: Posizionato in regia, si evidenzia per una discreta prova dando sicurezza nel controllo del pallone. VOTO 6

MCKENNIE: Tanto lavoro senza palla, prova ad aumentare la densità offensiva nel primo tempo con diversi inserimenti nel quale riesce a guadagnare dei falli utili. VOTO 6

DOUGLAS LUIZ: Entra molto positivamente nella ripresa dando avvio all’azione ma anche cercando di inventare sulla trequarti avversaria per i compagni. VOTO 6,5

GONZALEZ: E’ il primo frizzante della prima parte di gara, evidenziandosi nel recupero palla. Scappa ad Ahanor da tutte le parti. Meno coinvolto nella ripresa. VOTO 6

CONCEICAO: Di ritorno dall’infortunio, trasuda subito gran voglia di incidere così come una già ottima condiziona. Dopo poco dal suo ingresso apparecchia un cross rasoterra per Koopmeiners che però colpisce solo il palo. E’ molto più freddo del compagno quando, nel finale del match, il pallone di Thuram arriva a lui, siglando la prima rete in maglia bianconera. VOTO 7

KOOPMEINERS: Fatica a prendere le redini della squadra nel primo tempo, ma è molto più presente nella ripresa. Il diagonale per il 2-0 firmato da Vlahovic è suo, così come il velo sul gol del 3-0. Si fa sorprendere sull’assist di Conceincao in occasione del palo colpito da ottima posizione. VOTO 6,5

YILDIZ: Impiega alcune decine di minuti a mettersi in mostra, mentre quando ha la palla tra i piedi è sempre delizioso e potenzialmente pericoloso. Nell’arco del match non si accende mai particolarmente, se non per un bell’assist nella seconda parte del primo tempo. Si conquista il rigore dell’1-0 su un ingenuità di mano di De Winter. VOTO 6

THURAM: Entra bene nel match, dando nuova linfa a una Juve comunque in pieno controllo. Ha il tempo di servire l’assist del 3-0. VOTO 6,5

VLAHOVIC: Tocca pochissimi palloni nel primo tempo, cercando qualche buona sponda e così anche nella ripresa. Il suo penalty che sblocca la gara è perfetto, mentre il gol del 2-0 è un pezza da bravura da grandissimo attaccante. VOTO 7,5

THIAGO MOTTA: Nel primo tempo la sua Juventus continua a faticare a rendersi pericolosa, ma la squadre nella ripresa comincia a girare. I cambi migliorano ulteriormente il gioco a corso d’opera, in particolare quello di Conceicao. VOTO 7