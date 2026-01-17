Cagliari-Juventus, le PAGELLE ignoranti: DISASTRO!

PERIN 6
Serata tranquilla per lunghi tratti, con la Juventus costantemente padrona del gioco. Il Cagliari arriva al tiro pochissime volte e sul gol firmato da Mazzitelli può fare ben poco: la conclusione parte coperta e non gli lascia margini di intervento.
KALULU 5,5
Avvio convincente, soprattutto nel primo tempo, quando spinge con continuità e si fa notare anche negli ultimi metri. Alla distanza però perde brillantezza e la sua presenza sulla fascia si affievolisce.
BREMER 6
Comanda il reparto con ordine, legge bene le situazioni e chiude gli spazi con attenzione. Prova anche qualche inserimento offensivo, ma senza incidere davvero, soprattutto nel gioco aereo.
KELLY 6
Parte con qualche difficoltà, poi cresce col passare dei minuti. Si fa apprezzare per alcune chiusure puntuali e per un’impostazione pulita dal basso.
CAMBIASO 5
Continua a non trovare continuità sotto la gestione Spalletti. Spinta limitata e rendimento altalenante anche in fase difensiva. Proprio dalla sua zona nasce l’azione del gol avversario.
(Dal 35’ st CONCEIÇÃO 5,5: pochi palloni giocati e nessuna vera occasione per lasciare il segno).
LOCATELLI 6
Gestisce tanti possessi e prova a dare ritmo, ma contro una difesa chiusa fatica a trovare linee utili per verticalizzare.
(Dal 21’ st ZHEGROVA 6: entra con buona intensità, ma si accende solo a sprazzi).
KOOPMEINERS 5,5
Più utile in fase di recupero che in costruzione. Si limita spesso alla giocata semplice, rallentando l’azione o perdendo il tempo giusto. In alcune occasioni manca di decisione.
MCKENNIE 5
Prestazione opaca: viene contenuto bene e non riesce mai a trovare lo spazio per incidere. Rimane ai margini della gara.
(Dal 35’ st THURAM 6: porta energia e fisicità, recuperando palloni e dando slancio alla manovra).
MIRETTI 6,5
Si muove su tutto il fronte offensivo, cerca la conclusione e si spende molto, ma trova spesso il muro della difesa sarda. Grande generosità.
(Dal 21’ st OPENDA 5,5: attacca la profondità ma senza reale efficacia).
YILDIZ 6,5
Tecnica e fantasia negli spazi stretti, inventa per sé e per i compagni. Nella ripresa prova a caricarsi la squadra sulle spalle, cercando più volte la soluzione personale. Poco fortunato.
DAVID 5,5
Buoni movimenti soprattutto nella prima fase della gara. Nella ripresa soffre, gioca spesso spalle alla porta e fatica a rendersi pericoloso.
(Dal 43’ st ADZIC s.v.)
ALL. SPALLETTI 5,5
La Juventus gioca un primo tempo di alto livello, poi paga una disattenzione e, una volta sotto, non riesce più a trovare il gol. Un problema che si trascina da tempo: tanto possesso, molte occasioni potenziali, ma poca concretezza davanti alla porta. Occasione sprecata, e un passo falso che in questo momento pesa.