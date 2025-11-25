Bodo-Juventus, le PAGELLE della partita: voto ALTISSIMO per...

Perin 6: serata quasi da spettatore, per larghi tratti non viene chiamato in causa. Sul tocco vincente di Blomberg riesce solo a sporcare il pallone, sul rigore di Fet è praticamente incolpevole.
Kalulu 6,5: gli serve un po’ per trovare tempi e posizione, poi entra in pieno nel match e diventa duro da superare. Prestazione solida.
Kelly 6: avvio in salita, subito ammonito e coinvolto nell’azione dell’1-0. Col passare dei minuti però si riassesta, prende fiducia e nel finale pulisce l’area da ogni minaccia.
Koopmeiners 6: partita ordinata da difensore esterno, senza acuti ma anche senza errori. Sempre concentrato, non perde mai le distanze né la lucidità.
McKennie 7: utilizzato largo a destra, combina un primo tempo così così con una ripresa molto più convincente. Chiude in crescendo ed è tra quelli che incidono di più.
Locatelli 6,5: nei primi 45’ soffre come il resto della squadra, fatica a trovare linee di passaggio pulite. Nella seconda parte sale di tono, legge meglio le situazioni e azzecca più di una scelta.
Adzic 4: primi 45 minuti da dimenticare. Ogni pallone che passa dai suoi piedi finisce per essere sprecato. Giustamente sostituito all’intervallo.
(46′ Yildiz 8: entra e cambia l’inerzia della gara. Serve prima il passaggio per il gol di Miretti – poi cancellato dal fuorigioco di Openda – e subito dopo illumina l’azione che porta al raddoppio con una giocata di tecnica purissima.)
Cambiaso 6,5: resta a lungo a metà strada, senza mai affondare davvero ma nemmeno sbagliando. Col tempo prende coraggio e chiude con una prova complessivamente positiva dopo un avvio complicato.
(75′ Cabal 5: impatto rivedibile. Regala il rigore del possibile 2-2 e rischia di mandare tutto all’aria, si risolleva solo in parte con una chiusura decisiva su Hauge.)
Conceicao 7: nel primo tempo è praticamente l’unico a dare la sensazione di sapere sempre cosa fare, crea le poche vere occasioni bianconere ma trova sulla sua strada un Haikin in serata di grazia. Nella ripresa cala un filo d’intensità ma resta una minaccia costante. Nel finale è ancora il portiere russo a togliergli la gioia del colpo del ko.
(83′ Zhegrova sv)
Miretti 6,5: si vede a sprazzi prima dell’intervallo, ma quando la Juve alza i giri lui si accende. Prima il raddoppio che gli viene tolto per l’offside di Openda, poi il cross perfetto sulla testa di McKennie per il 2-1.
(68′ Thuram 6: entra con buona energia, dà fisicità e contribuisce a tenere alta la squadra. Cambio utile.)
Openda 7: rompe finalmente il digiuno e trova il suo primo gol con la maglia della Juve. Un lampo pesantissimo dopo una fase iniziale di stagione piena di difficoltà e critiche.
(75′ David 7: gettato nella mischia nel finale, in pieno recupero piazza la zampata che vale un successo enorme sulla strada della qualificazione Champions.)