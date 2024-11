La Juventus contro il secondo stadio più grande al mondo

Il quarto di finale di ritorno al Camp Nou vedrà la Vecchia Signora scendere in campo anche contro il tifo dell'impianto blaugrana, il più maestoso d'Europa. Ma quali sono i più grandi del globo?

TORINO – La Juventus si appresta a giocare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, forte del 3-0 rifilato ai catalani nelle mure amiche dello Juventus Stadium.

La Vecchia Signora giocherà il ritorno al Camp Nou che, con i suoi 100 mila spettatori, sarà una vera bolgia. Ma il Camp Nou è lo stadio più grande del mondo? Business Insider ha stilato una classifica degli stadi più grandi del globo, prendendo in considerazione tutti i continenti e i Paesi, e lo stadio del Barcellona si piazza al secondo posto. Ma quale è il più grande?

Rungrado May Day Stadium, Pyongyang, Corea del Nord

A Pyongyang, Corea del Nord, ha sede il Rungrado May Day Stadium, struttura che può ospitare fino a 150.000 persone e nella quale gioca la nazionale del paese. Sede delle grandi parate del regime guidato da Kim Jong-Un, lo stadio è sede di alcune partite della Nazionale di calcio della Corea del Nord e della Nazionale di calcio femminile della Corea del Nord ed ospita anche alcune competizioni di atletica leggera. VAI AL PROSSIMO>>>

Camp Nou, Barcellona

Secondo stadio più grande del mondo, il Camp Nou, nome votato e scelto dai tifosi, fino alla stagione 2000-2001 si chiamava “Estadi” del Futbol Club Barcelona e fu inaugurato il 24 settembre 1957 sotto la presidenza di Francesc Miró-Sans. VAI AL PROSSIMO>>>

Stadio Azteca, Messico

L’Azteca, con una capienza che supera i 95.000 spettatori, è la casa del Club America, nonché sede principale delle partite della nazionale messicana. È l’unico stadio, insieme al Maracanà ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo (Brasile-Italia del 1970 e Argentina-Germania 1986) ed è qui che Diego Armando Maradona, durante l’incontro con l’Inghilterra valido per i quarti di finale della massima competizione per Nazionali, ha segnato quello che viene definito il goal più bello della storia del calcio, oltre ad aver realizzato la celebre rete con la “mano de Dios”. Lo stadio è conosciuto anche con il nome di Santa Úrsula (dal momento che sorge nell’omonimo quartiere), da cui Coloso de Santa Úrsula, e come stadio Guillermo Cañedo, ma il suo nome ufficiale è Azteca, un tributo alla storica civiltà degli Aztechi.. VAI AL PROSSIMO>>>

Stadio Azadi, Teheran, Iran

Con i suoi 95000 posti, è lo stadio più grande del paese e del Medio Oriente. Inaugurato nel 1971 per ospitare i Giochi asiatici del 1974, fa parte di un grande complesso sportivo, l’Azadi Sports Complex, che comprende un fiume usato per il canottaggio, vari campi da calcio, un palazzetto dove si pratica il sollevamento pesi, svariate piscine, e campi dove si praticano la pallavolo e il calcio a 5. VAI AL PROSSIMO>>>

FNB Stadium, Johannesburg, Sudafrica

Durante i Mondiali di calcio del 2010 migliaia di vuvuzelas suonavano al suo interno, creando un rumore così alto da coprire addirittura le telecronache delle partite. Il FNB (First National Bank) Stadium, conosciuto anche con il nome di “Soccer City”, è stato costruito nel 1987 ed inaugurato nel 1989. Restaurato e ampliato nel 2009 per il campionato mondiale di calcio 2010, l’impianto, ha una capienza di 94.000 spettatori. Casa dei match casalinghi della nazionale sudafricana e del team locale Kaizer Chiefs, è soprannominato The Calabash, poiché possiede la forma di una tipica pentola africana. VAI AL PROSSIMO>>>

The Rose Bowl, Pasadena, USA

Lo stadio può contenere oltre 92.000 spettatori e fino al 2003 è stato cornice di partite di calcio. Da allora ha ospitato solamente match di football, come il tradizionale Rose Bowl Game che si tiene ogni inizio anno tra squadre di football americano universitarie, e concerti di alcune delle band più famose del mondo come U2, Pink Floyd, Depeche Mode, Coldplay e The Cure. VAI AL PROSSIMO>>>

Wembley, Londra, Regno Unito

Il nuovo Wembley, che ha preso il posto dell’originario “Empire Stadium” costruito nel 1924 e demolito nel 2003, è stato completato nel 2007 ed è il secondo stadio più grande d’Europa. Con i suoi 90mila posti a sedere, oltre ad ospitare partite di calcio, è teatro di concerti e di eventi di atletica, per i quali viene montata una pista che viene poi rimossa alla fine delle manifestazioni. VAI AL PROSSIMO>>>

Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia

E’ la sede dei match della nazionale indonesiana e può ospitare circa 88.000 tifosi. Inaugurato nel 1962, il GBK Stadium è stato finanziato in parte dall’Unione Sovietica e prende il nome dal primo Presidente dell’Indonesia, Sukarno. La particolarità di questo stadio è l’enorme tetto d’acciaio che forma un anello gigantesco chiamato Temu Gelang (anello unito). VAI AL PROSSIMO>>>

Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malesia

Situato nel National Sports Complex, e costruito in occasione dei Giochi del Commonwealth 1998 è stato lo stadio sede dei Giochi del Sud-est asiatico 2001. Ha una capienza di 88 mila posti ed è la sede dei match casalinghi della Nazionale Malese. VAI AL PROSSIMO>>>

Borg El Arab Stadium, Alessandria d’Egitto

È il secondo stadio più grande d’Egitto, con una capacità di 86.000 posti. Ha ospitato la partita inaugurale del Campionato mondiale di calcio Under-20 2009, vinta dall’Egitto contro Trinidad e Tobago per 4-1.