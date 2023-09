Juventus-Lecce, Calvarese: “Giusto il gol di Milik, ma l’angolo non c’è”

Calvarese ha commentato il gol di Juventus-Lecce: per l'ex arbitro giusto assegnare il gol a Milik, anche se il calcio d'angolo non c'era

Sulle pagine di Tuttosport, Giampaolo Calvarese ha commentato l'episodio del gol di Arkadiusz Milik in Juventus-Lecce . Ecco cosa ha detto: "Proteste Lecce in occasione del gol di Milik . Diverse le situazioni da rivedere. La prima è sul calcio d’angolo in favore della Juve : la chiamata è sbagliata, visto che è Rabiot l’ultimo a toccare".

L'ex arbitro ha proseguito: "Sul corner c’è un fallo di mano di Rugani in area, che Giua non fischia, e un giocatore del Lecce rinvia il pallone verso il centro del campo: riparte quindi una nuova azione con la quale la Juve va in gol. Giusto che il Var non intervenga perché il possesso del pallone cambia e inizia un’altra App (Attacking possession phase). Infine regolare la posizione di Milik verificata con il Saot (fuorigioco semiautomatico): lo tiene in gioco Baschirotto".