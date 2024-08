FUTURO - La "torta" di Mediaset: Allegri rimane alla Juve al 65%

FUTURO – Si continua a parlare del futuro di Massimiliano Allegri. A giugno cambierà panchina? I colleghi esperti di calciomercato di Mediaset, hanno ipotizzato la classica “torta delle percentuali”, dividendo il futuro dell’allenatore livornese tra Juventus, Chelsea e Manchester United. In bianconero al 60%, ai blues per il 35% e infine ai Red Devils al 5%.

__________________________________________________________________________________

