TORINO- Ai microfoni di Tuttosport, Maurizio Zamparini ha parlato anche di Andrea Pirlo: “Mi è piaciuta la mossa della Juve. Sono convinto che andrà bene perchè Pirlo è stato un campione, ma è soprattutto una persona intelligente. Una scelta che mi ricorda quelle del primo Capello al Milan e del primo Trapattoni alla Juve. Per l’esperienza può contare su un campione come Ronaldo, così come sta facendo Pioli con Ibrahimovic”.