Yoshida: “Per Ronaldo trasferirsi in Giappone sarebbe una grande occasione”

TORINO- Nella sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, il difensore della Sampdoria Maya Yoshida ha avuto modo di parlare anche di Cristiano Ronaldo: "Sarebbe un ottimo colpo per il calcio giapponese e l'economia. Ma sarebbe un'ottima occasione anche per lo stesso Cr7, che troverebbe un nuovo mondo e una cultura diversa. La mia patria è in grado di ispirare positivamente i giocatori e gli allenatori stranieri, come Zenga, Zaccheroni e Soijkovic".