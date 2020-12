Mercato Juve – “Offerto un top player mondiale”: Paratici ci pensa

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante il successo ottenuto all’89’ grazie al gol di Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo non può certamente essere soddisfatto della prestazione della sua Juve. Ronaldo e compagni hanno faticato a creare nitide occasioni da gol, anche per le difficoltà trovate dagli esterni nel saltare i diretti avversari. Anche per questo, la dirigenza si starebbe guardando intorno in cerca di un nuovo asso da aggiungere al pacchetto degli esterni.

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, ci sarebbero dei rallentamenti nelle trattative per il rinnovo di Angel Di Maria con il Psg. L’esterno argentino non sarebbe infatti convinto dalla proposta presentatagli dal ds del club Leonardo, che vorrebbe un accordo al ribasso vista l’età del ragazzo (32 anni). Con un contratto in scadenza a giugno, quindi, già da ora l’ex Real Madrid e Manchester United si starebbe guardando intorno in cerca di un nuovo club in cui mettersi in gioco.

Per i media francesi, Di Maria sarebbe stato offerto dal proprio entourage anche alla Juventus, dove gode della massima stima di Fabio Paratici. "Mago" degli acquisti a parametro zero, il dirigente bianconero già nelle scorse sessioni di mercato aveva sondato la possibilità di portare "El Fideo" sotto la Mole, ma non se ne era mai presentata la possibilità. Ora, invece, si studia come portare a termine il grande colpo. L'ostacolo maggiore è rappresentato proprio dallo stipendio percepito dall'argentino, che attualmente guadagna 13 milioni netti l'anno, una cifra troppo elevata per le casse juventine. Attenzione poi alla concorrenza. Anche Marotta, infatti, sarebbe pronto a sfidare nuovamente i campioni d'Italia per Di Maria.