Vittoria per le Juventus Women in Coppa Italia

TORINO – Una vittoria per cominciare il percorso in Coppa Italia Femminile. Le Juventus Women, in casa della Pink Bari, conquistano i tre punti e si portano in vetta al Gruppo E, in attesa della sfida contro il Pomigliano che chiuderà la fase a gironi della competizione. Finisce 4-1 con le reti di Bonansea (doppietta) Maria Alves e Zamanian. Di Helmvall il gol pugliese.

LA PARTITA

La voglia della Juve di cominciare al meglio la competizione è tangibile fin dai primi istanti di gara e infatti il primo tempo è un monologo. Nel gioco e nel risultato: al ventesimo minuto le bianconere sono già avanti 3-0. Apre le marcature Barbara Bonansea, oggi capitana, che appoggia in rete al 4′ l’assist perfetto di Maria Alves. A firmare il raddoppio è la stessa brasiliana all’8, servita benissimo da Zamanian, autrice del tris, con una splendida conclusione dalla lunga distanza (14′).

Il primo quarto d’ora traccia una distanza difficile da colmare tra le due squadre e se la Pink Bari si fa vedere solo con Sule, in realtà è la Juve a costruire altre occasioni, in particolare ancora con Bonansea. Prima Di Fronzo è brava a neutralizzare la sua conclusione da fuori area, poi il suo colpo di testa, su un altro bellissimo tracciante di Zamanian, finisce a lato. Il primo tempo si chiude sullo 0-3.

All’uscita dagli spogliatoi la Pink Bari trova il gol con Helmvall, brava a piombare sul cross di Sule dalla destra e premiata poi da un rimpallo. Le padrone di casa costruiscono un’altra occasione al 57′ con Manno, ma Bacic è bravissima a deviare la girata sulla traversa e la Juve ristabilisce le distanze ancora con Bonansea: ripartenza perfetta e 4-1.

Nel finale coach Guarino dà spazio a Giordano, Berti e Ippolito (che sfiora il gol all'80'), facendo anche esordire in prima squadra Sara Caiazzo, difensore centrale classe 2003. Ulteriori indicazioni positive di un pomeriggio da tre punti. Il miglior modo di cominciare la Coppa Italia.