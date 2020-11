Mercato Juve, 30 milioni per il prossimo colpo: via libera da Agnelli!

Mercato Juve, Paratici prepara il colpo per l’attacco: pronti 30 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, precisamente dal portale todofichajes.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un attaccante forte ed esperto. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe chiesto informazioni alla società in questione per cercare di prenderlo nella prossima finestra di mercato estiva. La vecchia signora, in assenza di altre pretendenti, avrebbe la strada spianata. L’affare però non è facile. Il club che detiene il cartellino del giocatore, infatti, chiede ben 30 milioni di euro.

La punta in questione è Gerard Moreno, attaccante del Villarreal. Il 28enne spagnolo quest’anno sta facendo faville nella Liga. Già 5 reti e 1 assist in appena nove presenze tra campionato ed Europa League. Moreno arriverebbe, ovviamente, come vice di Alvaro Morata e verrebbe utilizzato per far rifiatare lo spagnolo. Il patron della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe già dato il via libera per l’affare. La società ora sarebbe a lavoro per far abbassare le pretese del “sottomarino giallo” per il suo attaccante, decisamente alte per un quasi 29enne. Gerard Moreno però non è un nome nuovo per i bianconeri.

La punta spagnola, infatti, poteva essere oggetto di scambio con un giocatore della Juve già l’estate scorsa. Come riporta calciomercato.com, le parti avevano anche parlato di un possibile scambio con Mattia De Sciglio, poi trasferitosi in prestito secco al Lione. L’idea, in principio, era di prendere un attaccante con le caratteristiche alla Alvaro Morata. Quindi qualità ed aiuto alla squadra oltre ai gol. Sicuramente caratteristiche che piacciono al tecnico Pirlo, il lavoro che faceva Higuain prima di avere il calo definitivo nell’ultimo anno dell’esperienza bianconera. La Juventus, dunque, non ha mai mollato la pista Gerard Moreno. E il club torinese sarebbe pronto a tornare alla carica già dall’estate prossima. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA