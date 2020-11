Vieri: “Scudetto? La Juve ha la rosa migliore, ma non può vincere all’infinito”

TORINO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato della lotta scudetto: “Penso che la Juve abbia ancora la rosa migliore del campionato, ma non può vincere scudetti all’infinito. Arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. Poi c’è l’Inter che non vince da tanto e, per questo, potrebbe avere più fame. Ibra? Non dico che farà più gol di Ronaldo e Lukaku, ma per quello che trasmette alla sua squadra sarà quello che inciderà di più sul rendimento”. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Colpo a sorpresa, spunta un nome totalmente nuovo: costa 70 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA