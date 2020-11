Mercato Juve – Spunta un nome totalmente nuovo: costa 70 milioni!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juve, anche in vista della prossima stagione, ha intenzione di continuare il processo di svecchiamento della propria rosa fatto partire nel corso dell’ultima estate. Il club bianconero ha messo alla porta diversi giocatori ritenuti ormai a fine ciclo, rimpiazzandoli con altri che invece sono nel pieno della loro carriera. Fabio Paratici, per il prossimo colpo, starebbe pensando di ritoccare anche il reparto difensivo, che nel prossimo futuro potrebbe registrare gli addii di due colonne come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la Juventus sarebbe sulle tracce di Nuno Mendes. Il ragazzo, classe 2002, è già un punto fermo dello Sporting Lisbona nonostante la giovane età e può destreggiarsi senza problemi sia al centro che sulla fascia sinistra difensiva, altro ruolo che ha bisogno di forze fresche. Si tratterebbe quindi di una pedina potenzialmente molto importante per Andrea Pirlo. Difficilmente il colpo potrebbe però essere messo a segno durante la sessione di mercato di gennaio, mentre ci sono più possibilità per l’estate. Come in ogni trattativa, comunque, ci sono degli ostacoli da superare.

Il primo è la concorrenza, sempre nutrita quando si tratta di un giovane talento come Nuno Mendes. La Juve dovrà infatti guardarsi le spalle da alcuni club di Premier League come Manchester United, Wolverhampton ed Arsenal. Occhio, però, soprattutto ai rivali rossoneri, visto che Massara è un grande estimatore del 18enne, per il quale ha già effettuato diversi sondaggi in estate. Altro ostacolo è poi il costo del cartellino. Lo Sporting Lisbona non vuole infatti privarsi del suo giovane talento tanto facilmente. Dopo il rinnovo di contratto arrivato negli scorsi mesi, il difensore viene valutato infatti 70 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria).