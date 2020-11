TORINO- Stando a quanto scrive il quotidiano La Repubblica, per la trasferta di Champions League in casa del Ferencvaros Andrea Pirlo sarebbe orientato a proporre in attacco la coppia formata da Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. Il portoghese, tornato a disposizione, è l’unico intoccabile dell’undici titolare, mentre il numero 9 spagnolo sta vivendo un gran momento di forma. Probabile nuova panchina, quindi, per Paulo Dybala.