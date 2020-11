TORINO- Come riportato da Tuttosport, Andrea Pirlo dovrebbe operare alcuni cambi di formazione in vista del match di martedì contro il Ferencvaros. A centrocampo potrebbe riposare uno tra Kulusevski e Arthur per lasciare spazio al ritorno di McKennie, mentre Chiesa dovrebbe sostituire Benardeschi sulla fascia sinistra. In avanti probabile ancora una volta vedere la coppia formata da Morata e Ronaldo, con Dybala diretto in panchina.