Calciomercato Juventus, clamoroso: nel mirino di Paratici c’è un… “Mago”!

Calciomercato Juventus, nel mirino un top player “magico“

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Juventus si sta progressivamente ringiovanendo: il nuovo progetto targato Andrea Pirlo prevede una rifondazione quasi totale dell’ossatura della squadra. Per far sì che i bianconeri possano essere davvero competitivi anche in Champions League, sembrerebbe però mancare ancora qualche tassello. Le lacune più grosse riguardano probabilmente il centrocampo, che potrebbe aver bisogno di un pizzico di qualità in più. Stando alle ultime indiscrezioni, la Juve potrebbe presto provare a mettere le mani su un vero fuoriclasse del ruolo, tra i migliori del campionato italiano.

Guardando alla classifica degli assist-man della Serie A delle ultime stagioni, il nome di Luis Alberto compare sempre ai primissimi posti. Lo spagnolo è un fantasista puro, capace di innescare gli attaccanti in maniera impeccabile con giocate di altissima qualità tanto da guadagnarsi il soprannome di “Mago”. Un tipo di giocatore che in questo momento la Juve non sembra avere. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, in seguito al complicarsi dei rapporti tra il giocatore e la dirigenza, la Lazio starebbe pensando di cedere Luis Alberto. E la Juventus sarebbe particolarmente interessata all’affare. Se i biancocelesti si trovassero nella condizione di essere costretti a vendere, il prezzo del giocatore si allontanerebbe dal suo valore reale.

Naturalmente si tratterebbe di un’operazione da condurre a fine stagione, dal momento che per i biancocelesti sarebbe complicato trovare un sostituto adeguato a gennaio. Per la Juventus sarebbe comunque un ottimo acquisto, che darebbe nuove soluzioni a Pirlo e alzerebbe notevolmente il livello di qualità del centrocampo. Si tratta dunque di una situazione da tenere d’occhio, che la Juve seguirà con grande attenzione. Se i rapporti tra Luis Alberto e il club di Lotito dovessero ulteriormente incrinarsi, i bianconeri sarebbero pronti ad approfittarne. Come già avvenuto con Higuain e Pjanic, i bianconeri dimostrerebbero di avere ancora l’occhio vigile sul mercato italiano, rinforzandosi indebolendo la concorrenza. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA