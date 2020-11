Verso il Cagliari, la fascia da capitano potrebbe finire a Ronaldo

TORINO – Vista la contemporanea assenza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i tifosi della Juventus si chiedono chi capitanerà la squadra domani sera contro il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, se Pirlo deciderà di lasciare a riposo Juan Cuadrado in vista della Champions, la fascia potrebbe finire sul braccio di Cristiano Ronaldo, da sempre esempio di grande carisma. Altra opzione è quel Gigi Buffon che, dal suo ritorno a Torino, ha rifiutato di riprendersi il titolo. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Colpo a sorpresa, spunta un nome totalmente nuovo: costa 70 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA