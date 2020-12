TORINO- Come riportato da Tuttosport, per la gara di Champions contro il Barcellona sarà Alvaro Morata a fare coppia in attacco con Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo, squalificato in campionato dopo l’espulsione rimediata a Benevento, è in un ottimo momento di forma a differenza di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, sottotono anche nel derby con il Torino di ieri sera, tornerà probabilmente a sedersi in panchina martedì sera.