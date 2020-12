Van Persie: “L’accordo con la Juve era un passo, poi sfumò tutto. Suggerii a Wenger di prendere Chiellini”

TORINO- In un’intervista rilasciata al giornalista olandese Kaj Gorgels, l’ex attaccante Robin Van Persie ha parlato anche di Juventus: “All’Arsenal non sentivo che la squadra potesse competere a grandi risultati Un giorno il presidente mi mostrò i numeri positivi del club, ma gli risposi che a me interessava soltanto vincere il campionato. Pensai di andare via dall’Inghilterra, l’accordo con la Juve era ormai a un passo. Il presidente, però, è stato ostinato nei confronti dei bianconeri. Ho suggerito a Wenger di portare a Londra Chiellini. Ci sarebbe servito un calciatore grintoso come lui, un vincente nato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<