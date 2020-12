Calciomercato Juventus, colpo Pogba: Paratici ha un piano per gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di gennaio si avvicina inesorabilmente e la Juventus è ancora a caccia di rinforzi di livello. Stando alle ultime voci, il prossimo acquisto dei bianconeri potrebbe essere davvero clamoroso: potrebbe infatti concretizzarsi il tanto sognato ritorno di Paul Pogba in bianconero. Si tratta di un’operazione in cui i tifosi sperano ormai da anni e che anche la dirigenza sembrerebbe più che intenzionata a portare a termine. A dare speranza nel buon esito dell’affare sono le recenti dichiarazioni di Mino Raiola, che ha definito praticamente conclusa l’avventura del suo assistito col Manchester United. Muovere un giocatore del calibro di Pogba a gennaio comunque non è affatto un’impresa semplice, ma Paratici starebbe studiando un piano adeguato.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, il CFO bianconero sarebbe pronto ad un nuovo assalto al campione francese durante la prossima sessione di mercato. Il piano sarebbe quello di strapparlo ai Red Devils attraverso un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una possibilità a cui il club inglese dovrebbe aprire, ma che potrebbe trovarsi costretto a considerare. La rottura tra Pogba e il Manchester United sembra insanabile. Dunque, per la dirigenza inglese diventerà sempre più difficile trattenerlo, così come non gli sarà più possibile trincerarsi dietro valutazioni economiche folli. Tuttavia, per procedere all’affare, la Juventus dovrà anche sistemare alcune questioni di carattere economico.

L'attuale ingaggio da 15 milioni di euro a stagione sembra improponibile per le casse bianconere, specie in questo periodo di crisi. È dunque probabile che Pogba dovrà abbassare le proprie pretese, mentre la Juventus dovrà cercare di andargli incontro cercando di alleggerire il bilancio. Paratici potrebbe cercare di piazzare qualche cessione importante per finanziare l'operazione Pogba, magari approfittando delle tante voci che riguardano Ramsey, Bernardeschi e Khedira, giocatori che potrebbero generare plusvalenze ed abbassare il monte ingaggi.