Under 23, vittoria contro la Pro Patria per 3-1

TORINO – Al triplice fischio al Moccagatta la Juventus Under 23 esce dal campo con tre gol segnati, tre punti in tasca e fresca in mente una grande prestazione contro un avversario che si presentava ad Alessandria con la miglior difesa del girone. I bianconeri approcciano perfettamente al match e raccolgono i frutti dell'atteggiamento e del gioco. All'8′ Ranocchia firma il vantaggio con un gol bellissimo, al 37′ Felix Correia raddoppia e nella ripresa l'autorete di Greco sul rigore di Rafia porta il risultato sul 3-0. Il gol di Castelli al 61′ e il rosso a Di Pardo dieci minuti più tardi obbligano a un finale di maggiore sofferenza, interpretato benissimo.

LA PARTITA

Bastano pochi minuti per accorgersi che i bianconeri sono scesi in campo con lo spirito giusto. Guidati dai consigli di Mister Zauli dalla panchina, occupano bene il campo, combattendo su ogni pallone. Latte Lath prova a spaventare Nocchi in avvio, ma è la Juve a prendere in mano la partita e trovare, all’8′, il vantaggio con Filippo Ranocchia. Nella rete del centrocampista c’è tutto: forza, con cui resista alla carica degli avversari, intelligenza, con cui si crea lo spazio per calciare al limite dell’area, e qualità, con cui dipinge una conclusione a giro che si infila alle spalle di Greco.

Subito il gol la Pro Patria prova a reagire con veemenza. Ci prova ancora Latte Lath da fuori, poi al 25′ Nocchi è attento su Kolaj, ma sono piccole parentesi perché è la Juve che continua a fare la partita e al 37′ raddoppia con un’azione semplicemente bellissima. Fagioli serve Rafia, che sventaglia su Petrelli, largo a sinistra. Controllo e palla a Felix Correia che progetta l’uno-due eseguito alla perfezione in collaborazione con Rafia. Il filtrante del tunisino è perfetto, taglia la difesa e spedisce il compagno a tu per tu con il portiere avversario. Da lì, Felix non sbaglia. 2-0.

La ripresa non si discosta tanto dai primi 45 minuti, seguendo lo stesso andamento e al 51′ arriva il 3-0. Spinta su Petrelli a centro area e rigore per la Juve. Dal dischetto si presenta Rafia, che sceglie la potenza. La sfera colpisce la traversa, rimbalza sulla schiena di Greco e finisce in rete, cambiando il punteggio sul tabellone, che recita così 3-0 per i ragazzi di Zauli.

Gli ospiti non si arrendono e al 61′ vanno in gol con Castelli, rientrando in partita. Dieci minuti più tardi il rosso a Di Pardo lascia i bianconeri in inferiorità numerica e obbliga a interpretare un altro tipo i gara. Grinta e sofferenza, senza perdere mai la lucidità. Missione compiuta. La squadra tiene duro fino alla fine e, anche grazie a due belle parate di Nocchi, conserva il 3-1. Che vale tre punti, un'altra vittoria e consolida il piazzamento nelle zone alte della classifica.