Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni: spunta un’idea da 28 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come è ovvio che sia, la dirigenza bianconera è sempre allerta e alla ricerca di nuovi possibili innesti per il prossimo futuro. Paratici e Cherubini sondano il mercato nazionale ed internazionale per individuare quei prospetti che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Si putano soprattutto giocatori dal grande talento e di prospettiva, giovani che possano aprire un nuovo ciclo bianconero. In questa direzione in effetti è andato il calciomercato estivo e ci si può aspettare che si continui così anche nelle prossime sessioni di mercato.

Tra i primi obiettivi della Juve c’è sicuramente anche un nuovo centrocampista, visto che la mediana di Pirlo finora non ha dato grandi risposte. Anzi, sembra proprio non ingranare e pare che serva un innesto capace di dare maggior qualità e geometrie alla manovra bianconera. Tanti i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della Vecchia Signora e tra questi se ne sarebbe aggiunto uno nuovo. Si tratta del brasiliano Douglas Luiz, mediano di sostanza e qualità di proprietà dell’Aston Villa.

Classe 1998, il ragazzo fa già parte del giro della nazionale verde-oro e, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, avrebbe attirato le attenzioni della Juventus. Occhio però, perché il Manchester City vanta un diritto di recompra su Douglas Luiz da 28 milioni di euro. Se la Juve dunque volesse tentare il colpo, dovrebbe arrivare almeno a quella cifra e sperare che i Citizens non si inseriscano nell'affare. Altrimenti sarà duello con Guardiola per uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano.