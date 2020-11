Ultime notizie – Caos Lazio-Juventus: chi gioca? Ecco cosa può succedere!

Ultime notizie, Lazio-Juventus: quanti dubbi!

ULTIME NEWS JUVE – La settima giornata di Serie A, ultima prima della sosta per le Nazionali, porta in dote parecchi dubbi in vista del big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, che andrà in scena domani alle 12:30. Una partita dal risultato imprevedibile, vista la forma altalenante delle due squadre e le possibili assenze di alcuni grandi protagonisti. E se Pirlo ha diverse incertezze su chi schierare in campo, la Lazio di Inzaghi non se la passa di certo meglio ed è alle prese con un momento molto delicato e complicato.

La Juventus, dopo i successi con Spezia e Ferencvaros, va a caccia della terza vittoria consecutiva in una partita che, negli ultimi anni, si è rivelata molto ostica. Pirlo dovrà fare a meno degli infortunati Ramsey, De Ligt e Alex Sandro, ma il nodo maggiore da sciogliere è quello legato alla questione Dybala. La Joya, nonostante il gol in Champions, secondo Sky Sport sarebbe destinata alla panchina, vista la straripante condizione di Morata e il ritorno di Cristiano Ronaldo. Occhio però al possibile colpo di scena ipotizzato da Tuttosport: “L’ultima tentazione di Pirlo. Il tridente stellare Morata-Ronaldo-Dybala stuzzica la Juve”. Possibile riposo anche per Bonucci e Chiesa, affaticati dopo le tante gare giocate, con Demiral e Kulusevski pronti a subentrare al loro posto. Una situazione non delle migliori per la Juve, ma attenzione perché in casa Lazio ci sono problemi ben più complicati da risolvere.

Inzaghi, infatti, non sa ancora con certezza su chi potrà contare per la super sfida. Come riportato dallo stesso club biancoceleste, nelle ultime sedute di allenamento ci sono stati diversi assenti: Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Djavan Anderson e Immobile. Nelle ultime ore, poi, sono i risultati dei test dei tamponi ai quali è stata sottoposta la squadra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa del club capitolino ben tre tesserati, di cui non sono stati fatti i nomi, sono risultati positivi al Covid, anche dopo aver effettuato i contro-tamponi. Una situazione che va ad intensificare il caos degli ultimi giorni, che ha avuto Immobile come protagonista. Il numero 17, fermato dall’UEFA per i valori dei test, potrebbe giocare in campionato visto il diverso protocollo in vigore, ma non c’è alcuna certezza. Ma intanto, occhio anche alle ultime notizie di mercato in casa Juventus. La rivoluzione bianconera infatti è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi “alla Kulusevski”, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA