Calciomercato Juventus – Svolta improvvisa, addio a gennaio: arriva l’ok!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre di più e la Juventus sta già da tempo valutando i possibili movimenti da mettere a segno a gennaio. In entrata ad esempio si potrebbero tentare di risolvere alcune questioni lasciate in sospeso in estate. Una punta in più, magari un regista a centrocampo o ancor meglio un esterno sinistro come vice Alex Sandro. Ma le valutazioni dei bianconeri riguarderanno certamente anche il mercato in uscita. E da questo punto di vista sono arrivate novità davvero importanti nelle scorse ore.

Sì perché, oltre a comprare, la Juve deve pensare anche a vendere qualche elemento. Il caso irrisolto più spinoso rimane quello di Sami Khedira: il giocatore è praticamente un separato in casa, ma la questione rimane bloccata. Il mediano tedesco per ora ha rifiutato molte soluzioni propostegli dalla dirigenza bianconera, come ad esempio lo svincolo. Se Khedira continua a rimanere fermo sulle sue posizioni, c’è però un altro giocatore che avrebbe cambiato le sue idee rispetto al passato e adesso avrebbe aperto all’ipotesi di una cessione.

Si tratta di Federico Bernardeschi, giocatore che non sta affatto convincendo e rimane sempre nel mirino delle critiche dei tifosi della Juventus. Il jolly di centrocampo in estate ha ricevuto diverse avanches, soprattutto quelle del Napoli con cui si era ipotizzato un possibile scambio con Milik. Berna però ha tirato il freno a mano, rifiutandosi di lasciare Torino. Ora, come confermato da calciomercato.com, il ragazzo avrebbe per la prima volta aperto alla cessione a gennaio, visto il poco minutaggio concessogli da Pirlo e le difficoltà ambientali. A lui, oltre al Napoli, si sono interessati anche altri club come Milan, Barcellona e Lione. A gennaio dunque Bernardeschi potrebbe definitivamente dire addio alla Juve. Tornando invece al mercato in entrata, occhio a quello che avrebbe in mente la dirigenza bianconera. Altri colpi alla Morata e Chiesa in arrivo: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA