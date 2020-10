TORINO – La sentenza del giudice sportivo è finalmente arrivata. L’attuale regolamento è stato applicato alla lettera: la Juventus ha vinto sul Napoli 3-0 a tavolino e agli azzurri è stato assegnato un punto di penalizzazione in classifica. Nei prossimi giorni è atteso il ricorso del club campano, come annunciato più volte dal patron De Laurentiis in caso la sentenza del giudice sportivo avesse dato ragione ai bianconeri. Lo riporta l’ANSA.