Calciomercato Juventus – Nome clamoroso: “Può arrivare dai nerazzurri!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Questi ultimi giorni sono stati decisamente ricchi di sorprese per quanto riguarda voci e indiscrezioni di calciomercato della Juventus. Praticamente ogni giorno spunta fuori un nome nuovo, una suggestione o una pista a sorpresa che la Juve starebbe battendo in vista delle prossime sessioni di mercato. Qualcuna certamente concreta, qualche altra molto meno. Ma di certo Fabio Paratici sta valutando diverse alternative di lusso. E l’ultima clamorosa idea porta dritta dritta in casa nerazzurra.

Già perché, stando a quanto riferito dal noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Balon, la Vecchia Signora avrebbe acceso i riflettori su Christian Eriksen. Un nome pesantissimo, ma che non è poi così nuovo dalle parti della Continassa. Prima che il trequartista danese si accasasse a Milano infatti, anche Paratici ci aveva fatto più di un pensierino, vista la ghiotta occasione di poterlo portare via dal Tottenham a parametro zero. Poi arrivò Marotta che anticipò tutti, assicurandosi Eriksen nella scorsa sessione di calciomercato invernale, senza aspettare dunque che il giocatore andasse in scadenza. Ma ora, ecco rispuntare le voci sulla Juventus.

Voci che potrebbero essere giustificate dal fatto che Eriksen piace eccome ai bianconeri, ma anche dalla situazione del giocatore all'interno della rosa nerazzurra. Conte infatti non lo vede, non lo ha voluto lui e ora ha difficoltà nel ritagliargli uno spazio nell'undici titolare. Ecco perché, per non perdere un capitale così prezioso, i nerazzurri potrebbero decidere di metterlo sul mercato già a gennaio. Difficile invece pensare che accettino di venderlo alla Juve. Il club di Suning oltretutto sparerebbe altissimo: circa 70 milioni di euro. Una cifra fuori da ogni logica per la Juve. Staremo a vedere, intanto Eriksen torna in orbita bianconera. Ma non è ancora tutto, perché sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero!